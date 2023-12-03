شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فنلندا يزور مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أعضاء المبادرة الوطنية " ابدأ" بيكا كوسونين، سفير دولة فنلندا في مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " بمدينة بدر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

حيث أشاد السفير "كوسونين" بجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم الفني والتقني، والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والإهتمام بالتعليم الفني والذكاء الإصطناعي لمواكبة التطور العالمي .

وقد ناقش السفير " كوسونين " آليات التعاون المشتركة لتطوير مزيد من المدارس، في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لبحث إمكانية إتاحة عدد من الفرص التدريبية والفرص الوظيفية لخريجي مدارس " ابدأ " بدولة فنلندا.

والجدير بالذكر أن مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تُعد من أوائل المدارس التي سيتم إعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية.