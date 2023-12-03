شكرا لقرائتكم خبر عن "نيسان مصر" و"مؤسسة مجدي يعقوب" يوقعان بروتوكول تعاون لدعم علاج مرضى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيسان مصر ضمن مبادرة "التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان"، في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لدى نيسان مصر والمشاركة في دعم وتنمية المجتمع.

تم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، والمهندس رامي محارب رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بنيسان أفريقيا، والسيدة دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والسيد نادر نصيف مستشار التنمية في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات نيسان مصر في المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وتعكس رؤيتها في دعم المجتمع المصري والارتقاء بمختلف جوانب الحياة، وتلبي مبادرة "التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان" احتياجات التنقل للمؤسسة من خلال تبرع نيسان مصر بسيارة نيسان أورفان.

بهذه المناسبة، قال المهندس شريف الدسوقي العضو المنتدب لنيسان أفريقيا: "تفتخر نيسان بتوقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ونتطلع لتعاون مُثمر من خلال مساهمتنا في تحقيق أهداف المؤسسة وإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى، حيث تُعتبر المسؤولية الاجتماعية إحدى أهم القيم التي تؤمن بها نيسان في كل المجتمعات التي تعمل بها."

أضاف "الدسوقي": "يوجد لدينا تواجد قوي في إفريقيا من خلال مصنعين تمتلكهم نيسان بالكامل في كلٍ من مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن مصانع تجميع السيارات في غانا ونيجريا، ونحن ملتزمون بتحقيق أهداف نيسان للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تجاه السوق الأفريقي."

ويمثل توقيع البروتوكول حرص مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، على التعاون مع الشركات الكبرى بما يخدم أنشطة المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في رعاية حالات مرضى القلب التي يقوم المركز بعلاجها.

قالت السيدة دينا الجزار، نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب أن مساهمات القطاع الخاص تلعب دور حيوي في علاج آلاف الحالات من مرضى القلب سنويا بالمجان، من خلال العديد من وسائل الدعم سواء من خلال التبرعات المالية أو تقديم الخدمات المتنوعة، موجهة الشكر الى شركة نيسان لاهتمامها ودعمها للمؤسسة بما يمثل عاملا أساسيا لتسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية بدون مقابل.

من جانبه، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر: "أحد أهم مبادئ وقيم نيسان مصر هو احترام الآخرين والمجتمع ككل ولذلك نسعى دائماً لتنمية المجتمع المصري من خلال إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع والحفاظ على الأرواح والحد من الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات وحماية البيئة باستهلاك الطاقة النظيفة لمجتمعات خالية من التلوث."

وأضاف: "بحكم طبيعة مجالنا كشركة سيارات، من واجبنا الاستفادة من أسطولنا لخدمة المجتمع، مثلما استخدمنا سيارات نيسان للنقل الخفيف في توصيل المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل أثناء انتشار جائحة كورونا، وقد دعمت نيسان مصر سائقي السيارات النصف نقل من خلال توفير عمل يومي لهم، باعتبارهم إحدى الفئات المتضررة من تلك الفترة التي شهدت الكثير من التحديات غير المتوقعة، واليوم نفخر بتقديم الدعم لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب عن طريق توفير السيارة نيسان أورفان لمساعدة المؤسسة في القيام بمهامها وتوصيل المرضى وعائلاتهم وتوفير الراحة والأمان للمرضى، كبداية للتعاون المثمر بيننا وبين المؤسسة."

يذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 40 ألف مريض قلب وأوعية دموية سنويًا بالمجان، وتستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة من خلال مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، والتي ستقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 120 ألف مريض و12 ألف عملية سنويًا 60% منها للأطفال، كما سيوفر المستشفى التدريب الطبي العملي لأكثر من 1500 طبيب وجراح.