شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مراقبة الأوراق المالية العالمية تقترح 21 إجراء لتحسين النزاهة بأسواق الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -



شعبان هدية

اقترحت هيئة مراقبة الأوراق المالية العالمية، 21 إجراء للسلامة لتحسين النزاهة والشفافية، والتنفيذ في أسواق الكربون الطوعية (VCMs) في قطاع ذو أهمية متزايدة لجهود مكافحة تغير المناخ، وذلك في يوم الصحة والسلامة والإغاثة ضمن فاعليات مؤتمر المناخ في دبي.

وأطلقت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي تضم هيئات مراقبة السوق من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، مشاورة عامة مدتها 90 يومًا حول مجموعة من الممارسات الجيدة التي يتعين على المنظمين الوطنيين تطبيقها.

وقال رودريجو بوينافينتورا، رئيس فريق التمويل المستدام التابع للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، "لقد اكتسبت آليات إدارة السيولة أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، ولكن لكي تنجح هذه الأسواق، فإنها تحتاج إلى النزاهة - البيئية والمالية على حد سواء".

وتتناول محادثات الأمم المتحدة التي تستمر لمدة أسبوعين، والتي بدأت في 30 نوفمبر، الجدل حول ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري في المقام الأول على تعزيز التقنيات التي يمكنها احتجاز الانبعاثات.

إعادة التشجير والطاقة المتجددة والغاز الحيوي.

وتغطي تدابير مراقبة الكربون مشاريع الحد من التلوث، مثل إعادة التشجير، والطاقة المتجددة، والغاز الحيوي، والطاقة الشمسية، التي تولد أرصدة الكربون التي تشتريها الشركات لتعويض انبعاثاتها وتحقيق أهداف صافي الصفر.

وقالت المنظمة الدولية، إن البنوك وصناديق الاستثمار والمضاربين يشترون أيضًا الائتمانات على أمل إعادة بيعها بسعر أعلى.

أثارت المنظمة، العام الماضي احتمال إجراء تدقيق أوثق لأسواق الكربون عندما قالت إنها تشعر بالقلق من أن الجودة والحساب المزدوج للائتمانات يتركان القطاع مفتوحًا للاحتيال.



توحيد المصطلحات توحيد المصطلحات وتسعى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، التي يلتزم أعضاؤها بتطبيق القواعد المتفق عليها، إلى توحيد المصطلحات في مجال تصنيع صفائح الفينيل، وهو القطاع الذي يتوقع بنك مورجان ستانلي أن ينمو من ملياري دولار في عام 2020 إلى حوالي 250 مليار دولار بحلول عام 2050.

وقالت المنظمة، إن الهيئات التنظيمية الوطنية يمكن أن تطلب من الشركات الكشف عن استخدامها لأرصدة الكربون، وأن تتمتع المنصات التي تتاجر بالائتمانات بضمانات أفضل لمكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق.

وتعد مركبات كلوريد الفينيل منفصلة عن أسواق الكربون التي تنظمها الحكومة، مثل خطة تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر في العالم.

وقالت المنظمة، إن الممارسات الجيدة يمكن أن تشمل "الإفصاحات الشاملة عن عملية تطوير المشروع، ومنهجيات التحقق والتدقيق، والكيانات المسؤولة عن القياس والإبلاغ والتحقق