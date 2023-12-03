طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وبروكسل

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يأتي ذلك، ضمن جهود برنامج الربط الجوي لربط المملكة بالعالم، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، للوصول إلى 100 مليون سائح، والإسهام في زيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول 2030، أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، بما يعزز مكانة المملكة، باعتبارها مركزا عالميا للسفر والسياحة.
حضر التدشين سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة، باسكال غريكوار، وكل من ممثلي برنامج الربط الجوي وشركة طيران ناس، وشركة مطارات جدة.
وجرى استقبال الرحلة الافتتاحية بمراسم ترحيب عند وصولها مطار بروكسل، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في بروكسل محمد مؤنس، وممثلي طيران ناس، وكبار وكلاء السفر للاحتفال بالوجهة الجديدة الذي سيسيّر إليها 3 رحلات أسبوعيا.
يذكر، أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.
ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميا في مجال الربط الجوي السياحي.
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