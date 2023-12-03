شكرا لقرائتكم خبر 450 ركنا للتسوق في «بسطة الرياض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض فعالية بسطة الرياض كل سبت أعمالا حرفية متنوعة، ومنتجات في سوق مفتوحة تتسع لحاجيات الأسرة، الزينة، وغيرها، إلى جانب مشاركات إبداعية في مجالات الفنون، التراث، الثقافة، عروض متجولة، جلسات شتوية، أنشطة رياضية، مسرح تفاعلي، ترفيهي، ممر اقتباسات، أركان للرسم، التصوير، وغيرها.
وتشمل مواقع فعالية بسطة في موسمه الحالي: شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بـ«150» ركنا، وحديقة الملتقى بحي النرجس بـ«100» ركن، والمواقف العامة خلف نادي الرياض بـ«100» ركن، ومتنزه الروضة «حي الروضة» بـ100 ركن.
فيما تغطي المواقع وسط المدينة، وشمالها، شرقها، جنوبها، غربها.
كما تتميز بالقرب من المجمعات التجارية والحيوية.
وثمنت أمانة منطقة الرياض مبادرة شركائها من المنتجين، صناع الحرف اليدوية، الأعمال الفنية، الإبداعية، للمشاركة في الموسم الرابع على التوالي، وإثراء أعمالهم التجارية.
فيما دعت جمهور العاصمة وزوّارها إلى الاستفادة من فعالية بسطة، والتمتع بمشاهدة العروض التراثية الوطنية، إشباع شغف التسوق والترفيه في أجواء شتوية جاذبة.
كانت هذه تفاصيل خبر 450 ركنا للتسوق في «بسطة الرياض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.