شكرا لقرائتكم خبر طيبة للاستثمار تستحوذ على جميع أسهم دور للضيافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت طيبة للاستثمار في بيان على تداول، أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال شركة طيبة من 1.60 مليار ريال إلى 2.60 مليار ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 62.32% في رأس المال الحالي، خلال إصدار 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، خلال إصدار سهم واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور، وفقا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين “طيبة” و”دور”، بما في ذلك الموافقة على المسائل المتعلقة بصفقة الاستحواذ.
وأوضحت شركة دور في بيان آخر على تداول، أن الصفقة قد نفذت، وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة دور وشركة طيبة.
وأشارت إلى أنه على إثر ذلك، فإنه سيتم تعليق التداول بأسهم شركة دور إلى حين إلغاء إدراج شركة دور من السوق المالية السعودية (تداول)، وفق الإجراءات النظامية، وستصبح شركة دور مملوكة بشكل كامل من شركة طيبة، وستقوم شركة طيبة بإصدار 100 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، لصالح مساهمي شركة دور المقيدين في سجل مساهمي شركة دور لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، مبينة أنه سيتم الإعلان عن إدراج الأسهم الجديدة من شركة طيبة في حينه.
أبرز بنود الاندماج
- استحواذ شركة طيبة للاستثمار على جميع أسهم شركة دور للضيافة.
- عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي دور للضيافة.
- سيحصل مساهمو دور على سهم واحد في طيبة، مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور للضيافة.
- بعد الاندماج سيُلغى إدراج أسهم دور للضيافة في تداول، وتصبح شركة مملوكة بالكامل من شركة طيبة.
- رأسمال طيبة للاستثمار قبل الدمج 1604.6 ملايين ريال.
- رأسمال طيبة للاستثمار بعد الدمج 2604.6 ملايين ريال
- نسبة الزيادة 62.3%
- سعر سهم طيبة للاستثمار بناء على معامل المبادلة 29.50 ريالا.
- سعر سهم دور للضيافة لأغراض الاندماج 29.50 ريالا (زيادة 22.5% عن سعر آخر إغلاق البالغ 24.08 ريالا).
- إجمالي قيمة أسهم دور للضيافة لأغراض الصفقة 2950.0 مليون ريال.
- حصة مساهمي طيبة للاستثمار بعد الاندماج 61.6% من رأسمال الشركة الدامجة.
- حصة مساهمي دور للضيافة بعد الاندماج 38.4% من رأسمال الشركة الدامجة.
كانت هذه تفاصيل خبر طيبة للاستثمار تستحوذ على جميع أسهم دور للضيافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.