شكرا لقرائتكم خبر طيبة للاستثمار تستحوذ على جميع أسهم دور للضيافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العمومية لكل من شركتي: طيبة للاستثمار ودور للضيافة، المنعقدة، على إتمام عملية استحواذ طيبة على جميع الأسهم المصدرة في شركة دور، وذلك خلال إصدار سهم واحد جديد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور.

وأوضحت طيبة للاستثمار في بيان على تداول، أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال شركة طيبة من 1.60 مليار ريال إلى 2.60 مليار ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 62.32% في رأس المال الحالي، خلال إصدار 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، خلال إصدار سهم واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور، وفقا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين “طيبة” و”دور”، بما في ذلك الموافقة على المسائل المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

وأوضحت شركة دور في بيان آخر على تداول، أن الصفقة قد نفذت، وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة دور وشركة طيبة.

وأشارت إلى أنه على إثر ذلك، فإنه سيتم تعليق التداول بأسهم شركة دور إلى حين إلغاء إدراج شركة دور من السوق المالية السعودية (تداول)، وفق الإجراءات النظامية، وستصبح شركة دور مملوكة بشكل كامل من شركة طيبة، وستقوم شركة طيبة بإصدار 100 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، لصالح مساهمي شركة دور المقيدين في سجل مساهمي شركة دور لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، مبينة أنه سيتم الإعلان عن إدراج الأسهم الجديدة من شركة طيبة في حينه.

أبرز بنود الاندماج