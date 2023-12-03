جانفانغ ليثيوم تطلع على الفرص الاستثمارية في ينبع الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وفد من مجموعة جانفانغ ليثيوم (Ganfeng Lithium Group) الصينية أمس على البيئة الاستثمارية، فيما استعرض الفرص المتاحة في مدينة ينبع الصناعية.

وأوضحت الهيئة الملكية بينبع في بيان لها، أن الزيارة شملت جولة ميدانية في المدينة الصناعية لتأسيس وحدة متخصصة في قطاع الخدمات الصناعية، متناسبة مع استراتيجية الصناعة الوطنية.

وتتخذ مجموعة Ganfeng Lithium Group من الصين مقرا رئيسيا لإنتاج وبيع الليثيوم والمعادن والبطاريات على مستوى عالمي، وتحتل مكانة رائدة في صناعة ملح الليثيوم في الصين والعالم.

وتشمل نشاطات المجموعة تنمية موارد الليثيوم وتكريره، وصهر معدن الليثيوم لصناعة البطاريات وإعادة تدويرها، وتوزيع منتجاتها على نطاق واسع في مجالات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة ومنتجات C3، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والأدوية.

وقد حصلت المجموعة على تقدير عالمي، حيث تم إدراجها في قائمةForbes Chinese Lithium Industry Top100 لعام 2023، وفازت بجائزة الابتكار في مجال حماية البيئة ضمن جوائز ESG لعام 2023 من وول ستريت جورنال.

كما تسعى مجموعة Ganfeng Lithium Group مستقبلا لاستغلال وتطوير مواردها من خام الليثيوم، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يتجاوز 600 كيلو طن من LCE.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة الملكية بينبع لجذب استثمارات عالمية مؤثرة ودعم التنمية الصناعية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.