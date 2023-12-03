شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة وتركيا في مجالات الزراعة وإدارة المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مذكرة تفاهم مع وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، لتعزيز التعاون وتطوير قدرات الإنتاج في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه.

ويعمل الطرفان من خلال المذكرة التي جرى توقيعها اليوم في مقر الوزارة، على تهيئة القطاع الزراعي في البلدين للتغيرات المناخية، وإدخال التقنيات في مجال الزراعة وإنتاج المحاصيل، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بجانب تعزيز مجال الصحة النباتية والحيوانية وحمايتها ووقايتها.

إدارة المياه الزراعية

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان، في تطوير التقنية الحيوية، والزراعة العضوية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وتطوير سياسة الجودة في القطاع الزراعي، إضافة إلى إدارة المياه الزراعية، ورصد تلوث المياه الناجم عن الأنشطة الزراعية، والاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزيادة الاستثمارات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتبادل الخبرات، وزيادة التبادل التجاري، وتوطيد العلاقات الدولية دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030م.