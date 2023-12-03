شكرا لقرائتكم خبر عن "نفط الكويت": إصابة عدة عمال في حريق بأحد الخطوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفط الكويت عن اندلاع حريق محدود، في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 في منطقة جنوب وشرق الكويت.

وذلك أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة، علما بأن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء ذلك.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الحريق اندلع في خط الشعلة أثناء أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول، مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول، الذين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

عمليات الإنتاج

وأكدت الشركة أن الفرق المعنية قامت بالسيطرة على الحريق، إذ استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة، وذلك حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت الشركة أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.