“منشآت” تنظّم جولة لمنظومة ريادة الأعمال في فنلندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) جولة موسعة لمنظومة ريادة الأعمال في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بحضور 9 شركات سعودية ناشئة في التقنيات المختلفة، حيث تضمنت تلك الزيارات حضور معرض Slush الدولي، الذي يعد حدثاً سنوياً عالمياً في مجال ريادة الأعمال والابتكار التقني.

وتهدف “منشآت” من خلال وجود رواد الأعمال السعوديين في المعرض إلى تعريفهم على أبرز التقنيات المستخدمة عالمياً في تطوير منظومة بيئة ريادة الأعمال، والاستفادة من ذلك في رفع جودة منتجاتهم، وبناء شبكة علاقات عالمية مع المبتكرين والموردين من جميع دول العالم، حيث تعكس المشاركة سعي “منشآت” لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في المنطقة.

وشملت الجولة، زيارات مختلفة للوفد استمرت لأربعة أيام للعديد من الجامعات والشركات التي تعمل على تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب زيارة مراكز متخصصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكار التقني، ومن أبرزها Business Finland، مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة آلتو الفنلندية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر، أن معرض Slush يُعد مناسبة مهمة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال والمستثمرين من الشمال الأوروبي، حيث يجمع المعرض مجتمعاً عالمياً من الرواد والمبتكرين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، مما يتيح فرصاً مهمة للشركات الناشئة لتوسيع شبكاتها والحصول على تمويل لمشاريعها المستقبلية، ويتضمن المعرض استعراض العديد من الابتكارات التقنية والتقنيات الناشئة في مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، الصحة، والتعليم.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المشاركات الدولية التي تهدف من خلالها “منشآت” إلى تسليط الضوء على الشركات السعودية، وتوفير الفرصة لرواد الأعمال للمشاركة في مثل هذه الفعاليات لتوسيع شبكات أعمالهم من خلال الالتقاء بمجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث شاركت منشآت في معرض COMEUP العالمي في جمهورية كوريا، إلى جانب معرض Switch وأسبوع التقنية في سنغافورة، ومؤتمر قمة الويب Web Summit في العاصمة البرتغالية لشبونة.