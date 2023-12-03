وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة شيكاغو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون بحثي مع قسم العلوم الاجتماعية بجامعة شيكاغو الأمريكية مدتها ثلاث سنوات، وذلك بهدف تطوير الأبحاث المتقدمة والسياسات العامة الفعالة.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى إجراء البحوث الاقتصادية التي تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ورعاية وتنمية المواهب المحلية، بالإضافة إلى مشاركة نتائج الأبحاث عالميًا لتعزيز الفرص الاقتصادية في المملكة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي على أن تقوم الوزارة والباحثون بالجامعة، تحت إشراف الأستاذ جون ليست، على بحث ودراسة مختلف مجالات السياسة؛ بما في ذلك الاقتصاد الكلي والمنظمات الدولية والتنمية الاجتماعية وديناميكيات سوق العمل. وسيتم التركيز بشكل خاص على تطبيق الاقتصاد السلوكي والتجريبي لإبلاغ قرارات السياسة العامة.

وتتماشى هذه المبادرة الإستراتيجية مع توجهات وزارة الاقتصاد والتخطيط، المتمثلة في صياغة السياسات المبنية على الأدلة العلمية والتجريبية، وإقامة شراكات مع الجهات المحلية والدولية، وتعزيز النمو والابتكار داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد السعودي.

مما يذكر أنّ جامعة شيكاغو تأسست عام 1890، وهي مؤسسة أكاديمية مرموقة في الولايات المتحدة، ويحظى أعضاء هيئة التدريس في قسم الاقتصاد لديها بإشادة عالمية، فضلاً عن حصول عدد من أساتذتها على جائزة نوبل.