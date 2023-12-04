شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 مميزات بخدمة عملاء الكهرباء أهمها تفعيل لغة الإشارة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه أهم المميزات التي تمت إضافتها لعدد من مراكز خدمة عملاء الكهرباء على مستوى الجمهورية، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوحيد الهوية البصرية والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وفيما يلي أهم المميزات:

1- تفعيل نظام النداء الآلى Q. SESTEM لتنظيم العملاء لتلقى الخدمات حيث يتم ارسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورسالة أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه.

2- البدء في تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى باستخدام ماكينات التحصيل الإلكترونى pos وهى ماكينة للتحصيل مع المحصلين دون فواتير حيث يقوم المحصل باعلام قيمة الفاتورة للعميل وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يقوم العميل باستلامه مقابل قيمة السداد.

3- منطقة الخدمات الذكية والتي تمكن العميل من التعامل الشخصي لاستكمال الاجراءات الخاصه بطلبه داخل صاله خدمه العملاء .

4- منطقة كبار السن وذوي الهمم حيث تم تخصيص شباك خدمة عملاء خاص بهم لأداء الخدمة فورا دون انتظار .

5- تشغيل شاشه ذوي الهمم للتعامل مع الحالات الخاصه بالساده الصم والبكم وفاقدي البصر .

6- خدمة ( رأيك يهمنا ) والتي يستطيع المشترك عن طريقها وضع التقييم لمستوي الأداء بمركز الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به.