شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطوير ميناء السخنة أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر. ويتم استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء. وتتمثل أهم أعمال التطوير الجارية فيما يلي: وتتمثل أهم أعمال التطوير الجارية فيما يلي: - إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا. - إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع. - إنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية، وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط. - شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات. - إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترا. وتعمل الدولة على تطوير الموانئ، وتحويلها إلى "موانئ خضراء" تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية خطيرة.

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