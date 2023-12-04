مجانا وبصورة البطاقة.. البنوك تعلن فتح حسابات للمواطنين بدون رسوم وحد أدنى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت بعض البنوك عن بدء مشاركتها في فعالية "ذوي الهمم"، اعتبارا من الأحد ٣ ديسمبر، ولمدة 15 يوما من خلال إتاحة حسابات مصرفية وبطاقات دفع (خصم مباشر ومسبقة الدفع) مجانا للعملاء الجدد وبدون احتساب أي مصروفات إدارية بجانب تقديم بعض الخدمات المصرفية الرقمية الأخرى بهدف جذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي

ومن ضمن هذه البنوك التي تشارك بفاعلية "ذوي الهمم" الأهلي ومصر والقاهرة وhsbc والتجاري وفا بنك إيجيبت، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وميد بنك، والأهلي الكويتي وغير ذلك من البنوك الأخرى.

ويستطيع العميل فتح حساب مصرفي لأول مرة بمبادرة ذوي الهمم بصورة بطاقته الشخصية بشرط تكون سارية من أي فرع من فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية ليكون من أحد عملاء البنوك في التعامل على الخدمات المصرفية المختلفة.

وبعد فتح الحساب المصرفي يستطيع العميل الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي للتعامل على حسابه إلكترونيا والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة الدفع البنكية على مدار 24 ساعة، وإمكانية الحصول على قروض من البنوك.

كما يستفيد العميل من الاشتراك في الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية عبر تطبيق "إنستاباي" مجانا وخدمة المحافظ الذكية للدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وحدد البنك المركزي 6 فعاليات في مبادرة الشمول المالي تبدأ كل فعالية في توقيت محدد وهي فعالية يوم المرأة العالمي من 1 مارس إلى 31 مارس، واليوم العربي للشمول المالي من 1 أبريل إلى 30 أبريل، ويوم الشباب العالمي من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس، و يوم الفلاح من 1 وحتى 15 سبتمبر، واليوم العالمي للادخار من 15 وحتى 31 أكتوبر، وذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.