شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. السيطرة على حريق محدود في أحد خطوط إنتاج النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفط الكويت ليلة الاثنين، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع في أثناء تنفيذ أعمال صيانة، ما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة، جرى نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك فوري

وأشارت الشركة إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقًا للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.