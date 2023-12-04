الاقتصاد

الكويت.. السيطرة على حريق محدود في أحد خطوط إنتاج النفط

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واس - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفط الكويت ليلة الاثنين، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع في أثناء تنفيذ أعمال صيانة، ما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة، جرى نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك فوري

وأشارت الشركة إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقًا للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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