شكرا لقرائتكم خبر عن أهم إرشادات التعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدارالسنوات التسع الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ، حيث تم توفير هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ، وتتضمن الارشادات والتعليمات للتعامل مع استخدامات الغاز الطبيعى بالمنزل وذلك لضمان أمان استخدام الأجهزة " البوتاجاز أو السخان " وتضمنت الارشات الأتى..

1-لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز او السخان.

2-لا تجعل سهولة استخدام الغاز و توافره سببا في زيادة الاستهلاك.

3-مراقبة عمليات الطهي منعا للخطر الذي قد ينشأ نتيجة غليان الطعام و انسكابه و بالتالي انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.

4-ضبط درجة الحرارة في السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.

-5الكشف والصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر و يوفر الأمان.

6-ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأي توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة في أعمال توصيل الغاز.

ونجح قطاع البترول في تحقيق معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار توجه الدولة فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز،حيث يكفل ذلك تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.