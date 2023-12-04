شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطوير 380 مركز خدمة عملاء وتخصيص منافذ لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى نجحت في تفعيل كافة خدمات القطاع التى يبلغ عددها 26 خدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه، كاشفا أن المواطن سواء مشترك أو مستثمر أصبح ليس فى حاجة للذهاب لشركة الكهرباء للحصول على الخدمة.
وقال إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة لتطوير جميع مراكز خدمة العملاء بجميع أنحاء الجمهورية وتوحيد الهوية البصرية بحيث تحمل نفس الشعار واللون الموحد لتكون معلومة لدى البسطاء.
وتابع المصدر، أن أعمال التطوير التى تتم بمراكز خدمة العملاء تشمل تخصيص منافذ خاصة بكبار السن و ذوى الهمم، وتم تدريب عدد كبير من موظفى خدمة العملاء على التعامل مع ذوى الهمم واستخدام لغة الإشارة لمساعدتهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة.
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