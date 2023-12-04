المملكة وتركيا تعززان التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مذكرة تفاهم مع معالي وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، لتعزيز التعاون وتطوير قدرات الإنتاج في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه.

ويعمل الطرفان من خلال المذكرة التي تم توقيعها اليوم في مقر الوزارة، على تهيئة القطاع الزراعي في البلدين للتغيرات المناخية، وإدخال التقنيات في مجال الزراعة وإنتاج المحاصيل، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بجانب تعزيز مجال الصحة النباتية والحيوانية وحمايتها ووقايتها.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان، في تطوير التقنية الحيوية، والزراعة العضوية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وتطوير سياسة الجودة في القطاع الزراعي، إضافة إلى إدارة المياه الزراعية، ورصد تلوث المياه الناجم عن الأنشطة الزراعية، والاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزيادة الاستثمارات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتبادل الخبرات، وزيادة التبادل التجاري، وتوطيد العلاقات الدولية دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030م.