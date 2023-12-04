النفط “يعاود” الارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عاودت أسعار النفط ارتفاعها مجدداً حسبما أظهرت الأرقام بختام التعاملات، في ظل تنامي المخاوف بشأن الإمدادات حول العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 28 سنتاً بما يعادل 0.4 % إلى 79.16 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتاً أو 0.4%.

وتظهر تلك الأرقام تعافياً لأسعار النفط من انخفاض بلغ أكثر من 2% الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين حول العالم.