شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأوقية اليوم الإثنين إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو واحد % إلى 2107.50 دولار.

وقال محللون: "بعد خطابه (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعا بأننا حاليا عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطيا وليس صعوديا".

وقال باول يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 25.45 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5 % إلى 929.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 996.04 دولار.