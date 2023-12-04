شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تخصصات جامعية الأعلى أجرا في الوظائف المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن أسر الطلاب تعيد النظر في قيمة التعليم الجامعي، والبحث عن أفضل الاختيارات والفرص التي تقدم لأولادهم وظائف المستقبل، خاصة مع ارتفاع التكلفة الإجمالية، فضلا عن الوقت والمجهود في التعلم، وذلك وفق ما ذكرته «سي إن بي سي» الأمريكية.

واعتبرت «سي إن بي سي»، أن الأمر مرهون -حول اختيارات الأسر للتعليم الجامعي- بالفائدة اللاحقة، لا سيما في اختيار التخصص، ونوع الدرجة العلمية، الذي يؤثر على عائد الاستثمار في التعليم.

أهم التخصصات

يعد الطلاب الذين يسعون للحصول على شهادة جامعية على وجه التحديد في علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية أو الاقتصاد ومعظمهم من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، هم في المقدمة، حيث يكسبون أكبر قدر من الدخل بشكل عام، وفقًا لتحليل جديد لدرجات البكالوريوس ومتوسط الدخل أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي.

ووجد التقرير أن العاملين في هذه المجالات يبلغ دخلهم السنوي 100 ألف دولار أو أكثر.

تخصصات أخرى

خلافاً لذلك، حصلت التخصصات الأخرى من الدرجات العلمية في التعليم والتعليم الابتدائي والفنون الجميلة وعلوم الأسرة والعمل الاجتماعي على دخل سنوي أقل من 60 ألف دولار.

ووفقا للتقرير، لا تزال الفجوات في الأجور بين الجنسين قائمة في المجالات ذات الدخل الأعلى كما لا تزال الفجوات في الأجور قائمة في جميع المجالات. وفي معظم الوظائف، يكسب الرجال أكثر من النساء حسبما وجد مكتب الإحصاء.

وأضاف أن على سبيل المثال، حصلت النساء الحاصلات على شهادات في علوم الكمبيوتر على 91,990 دولارًا، بينما حصل الرجال على 115,500 دولارًا. ومن بين حاملي شهادات الاقتصاد، كسبت النساء 84,750 دولارًا مقارنة بـ 107,300 دولار للرجال.

حول ذلك، قالت ستيفاني أوكونيل رودريجيز، المراقبة ومقدمة البرنامج الإذاعي “ماني كونديفينشيل” :"إن عدم المساواة في الحياة المهنية يبدأ فور دخول المرأة إلى سوق العمل ويستمر في كل منعطف".

العائد على استثمارك الأكاديمي

في نهاية المطاف، تظهر الدراسات أن الحصول على شهادة جامعية عادة ما يكون مربحًا. ويحصل حاملو درجة البكالوريوس عمومًا على 75% أكثر من الذين يحملون شهادة الدراسة الثانوية فقط، وفقًا لتقرير من مركز "ذا كوليج باي أوف" الصادر عن مركز جامعة جورج تاون للتعليم والقوى العاملة.

نصيحة ثمينة

وقال التقرير: إن مع ذلك، من المهم أن يفكر في مجال دراستك قبل جمع الأموال لدفع تكاليف الدراسة الجامعية، حسبما قال روبرت فرانك رئيس تحرير مجلة "ذا برينستون ريفيو".

وأضاف: ”كقاعدة عامة، لا ينبغي للطلاب أن يتحملوا ديونًا أكثر مما يتوقعوا أن يكسبوه في عامهم الأول بعد التخرج وعلى أقل تقدير، فإن هذا يفرض الحديث حول ما سيكون العائد الحقيقي على استثماري الأكاديمي".