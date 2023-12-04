شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «رؤوم» عن الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2023م، بقيمة 3.125 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.250.000، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 2023/12/07م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأفادت بأن دفع التوزيعات ستكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.