شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يتراجع لأقل مستوى في 3 أسابيع مع صعود الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الإثنين، إذ أضر ارتفاع الين بتوقعات أرباح المصدرين في حين قادت شركات صناعة السيارات الانخفاضات.

وأنهى نيكي التعاملات على انخفاض 0.6 % مسجلا 33231.27 نقطة بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 1.22 % إلى 33023.04 نقطة للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83 %.

وكانت أسهم معدات النقل الأسوأ أداء بين 33 مجموعة صناعية مدرجة في بورصة طوكيو وتراجع 2.48 %.

وجاء قطاع التعدين بعد ذلك بتراجع 2.39 % إذ أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على أسهم شركات التنقيب.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 146.235 للدولار اليوم الاثنين قبل أن يتراجع إلى نحو 146.65.

وقال محللون: "هناك انطباع قوي بأن الأسهم تتأثر بالتحركات في أسواق العملات".

ومن بين 225 سهما مدرجا على نيكي انخفض 170 سهما مقابل ارتفاع 54 واستقرار سهم واحد.

وكان سهم مازدا الأسوأ أداء فانخفض 3.93 %. كما هبط سهم نيسان 3.27 %، وخسر سهم تويوتا 2.31 %.

لكن التراجع الأكبر كان من نصيب شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق، إذ انخفض سهمها 0.59 %. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.15 %.

على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء على الإطلاق وارتفعت بنسبة 1.95 %.

وكانت العقارات هي القطاع الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب ملحوظة، فزاد 0.45 %.

