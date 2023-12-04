غرفة ينبع تطلق ملتقى الامتياز التجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أطلقت غرفة ينبع بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس، ملتقى “الامتياز التجاري بينبع” والمعرض المصاحب، بحضور عدد من المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالامتياز التجاري من محافظة ينبع وخارجها، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وأوضح نائب رئيس غرفة ينبع المهندس مالك الحمدي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الامتياز التجاري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة عموماً وفي محافظة ينبع بشكل خاص، وإيجاد فرص استثمارية في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري، والتوسّع في تنمية أعمال رواد الاعمال التجارية، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات، واستعراض الخدمات والبرامج والمبادرات ضمن الملتقى.

وأفاد أن الملتقى يُقدم من خلاله العديد من ورش العمل التخصصية، التي تناقش مفهوم الامتياز التجاري وأنظمته، والخدمات التي يقدمها مركز الامتياز التجاري، وتمويل الامتياز التجاري من قبل بنك التنمية الاجتماعية والبنوك، إضافة إلى الجلسات الاستشارية، والبرامج التدريبية في هذا المجال.