شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر الرابحين في 2023.. سهم «أوبر» يقفز 132% منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم إدراج شركة "أوبر" على مؤشر أوليمبوس الفرعي من ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت والذي يجمع بين 500 شركة ذات قيمة سوقية كبيرة، وفق ما ذكر موقع بريكينج لاتيست نيوز .

وتسعى شركة عملاق النقل والتوصيل إلى توسيع إمبراطوريتها وكسب الملايين من العملاء حول العالم. وسيتم الدخول الرسمي في 18 ديسمبر إلى المؤشر كجزء من عملية إعادة التوازن الفصلية المعتادة للمؤشر. وزاد سهم أوبر بشكل ضخم بنسبة 132% منذ بداية العام الجاري، لتصبح بذلك أكبر الرابحين حتى الآن في 2023، ويعد هذا قفزة كبيرة لسعر السهم خلال عام.

وعلق الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي :"أنا فخور للغاية. يا لها من طريقة رائعة لبدء عطلة". وتحتفل أسهم أوبر أيضًا في سوق الأسهم حيث ارتفعت بما يصل إلى 7.3% في التداول. ويعزى الارتفاع جزئيا إلى انتظار الدخول في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مما دفع العديد من المستثمرين إلى شراء أسهم أوبر على أمل الاستفادة من الإعلان الرسمي.

تعزيز النتائج الفصلية

وكان محللو وول ستريت توقعوا دخول العملاق في المؤشر المرموق بعد أن سلطت نتائج الربع الثالث الضوء على الربع الثاني على التوالي من الربحية والذي يعد أحد المعايير الضرورية للإدراج.

قيمة سوقية فوق المائة مليار دولار

وبقيمتها السوقية البالغة 118 مليار دولار كانت أوبر حتى الآن أكبر شركة غير مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يبلغ متوسط رسملتها 31 مليار دولار. وبعد وصولها إلى وول ستريت في عام 2019 أحدثت أوبر ثورة في التنقل الحضري العالمي.

انتعاش الأسهم الأمريكية

انتعشت سوق الأسهم الأمريكية من تراجعها الذي دام أشهرا حيث أنهت الأسهم أفضل شهر لها هذا العام يوم الخميس الماضي، لتكسر سلسلة من الانخفاضات استمرت ثلاثة أشهر لجميع المؤشرات الرئيسية.

أصبح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي الآن على مسافة قريبة من حيث ذروته في منتصف الصيف قبل أن تعصف الأسواق بالاتجاهات الموسمية السلبية والمخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

السندات

يأتي ذلك فيما ارتفعت التقلبات للعديد من الأصول الأسبوع الماضي، مما أدى إلى حدوث اختراقات وانهيارات ملحوظة في هذه العملية فأولاً انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في جميع المجالات مع انخفاض العائد على عامين إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ووصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو عند 4.54%.

أدى انخفاض عائدات السندات الأمريكية مصحوبًا بالمشاعر الصعودية في وول ستريت إلى تعزيز الأسهم مما دفع مؤشر داو جونز 30 فوق ذروته في يوليو وقريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

مؤشرات وول ستريت

تقدم مؤشر ناسداك 100 أيضًا لكنه فشل في تجاوز المقاومة العامة بالقرب من 16100 نقطة. كما أفادت ديناميكيات السوق أيضًا المعادن الثمينة مما أدى إلى ارتفاع قوي بين العديد منها.

الذهب والفضة

على سبيل المثال ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.5% وأصبحت على مسافة قريبة من تجاوز الرقم القياسي الذي سجلته بالقرب من 2,075 دولارًا.

وفي الوقت نفسه ارتفعت الفضة بنسبة 4.7% لتغلق عند أفضل مستوى لها منذ مايو.

الدولار والعملات

وفي مجال العملات الأجنبية انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 1.77% خلال أسبوع مخترقًا ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم وهي إشارة فنية هبوطية قد تنذر بمزيد من الخسائر للدولار.

بينما بقي اليورو أمام الدولار ثابتًا إلى حد كبير، حيث أدى التضخم الأقل من المتوقع في منطقة اليورو إلى تقليل جاذبية العملة الموحدة.

تقرير الوظائف الضعيف

ويقول محللون أن تقرير الوظائف الضعيف سيكون مفيدًا للأسهم بطريقة ضارة لأنه سيسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بترك أسعار الفائدة بمفردها. وعلى النقيض من ذلك، فإن تقرير الوظائف القوي من شأنه أن يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب بعناية أكبر احتمال إعادة إشعال ضغوط التضخم. ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو.

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة في أوائل عام 2022 لمحاولة القضاء على أسوأ تضخم منذ الثمانينيات.