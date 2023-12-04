شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: خطط للوصول إلى الانبعاثات الصفرية في 2050 تبدأ العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، عن تطبيق خطط من العام المقبل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية للكربون بحلول 2050، مشيرا إلى أن الخطط لا تقتصر فقط على الصندوق، ولكن في الشركات والمؤسسات التي يستثمر بها الصندوق، ومؤسسات الطاقة، مثل أكوا باور.

وقال الرميان خلال جلسة حوارية بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء: إن شركة أكوا باور إحدى كبريات الشركات المستثمرة في الطاقة حول العالم، مشيرا إلى أن السعودية تعمل على تقليص أسعار إنتاج الطاقة لا سيما كلفة كيلو وات/ ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية من سنت إلى 0.76 سنت.

ياسر الرميان

وأضاف الرميان، أن 600 مليون شخص في العالم ليس لديهم طاقة، وبحلول 2050 سيوجد نحو ملياري مستهلك جديد للطاقة، فيما يجب توظيف نحو 200 - 300 تريليون دولار لتحول إنتاج الطاقة حول العالم.

وأشار إلى أن العالم ينفق ما بين تريليوني و3 تريليونات دولار للحد من ارتفاع درجات الحرارة بأقل من درجتين ونصف بحلول 2050، فيما يجب أن يفعل الكثير للوصول إلى هذا المستدف.

ولفت إلى أن أرامكو عملت على تخفيض الانبعاثات الكربونية لمستوى 2.3 كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أن شركات الطاقة في العالم تنتج نحو 18 كيلو جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي حال استطاعت كل شركات الطاقة أن تحذو حذو أرامكو في تقليص الانبعاثات سيكون له تأثير كبير جدا في العالم.

ونوه بأن العالم في حاجة مستمرة من الطاقة، ولن نستطيع أن نوقف إنتاجها، ولكن نعمل على إنتاجها بطريقة صديقة للبيئة ووفقا لمعايير أفضل لتقليص الكربون، إذ أنفقنا نحو ملياري دولار في هذا المجال، وعلينا أن نرفع تلك النسبة.

وأوضح أن أرامكو أكبر المستثمرين في إنتاج الطاقة الهيدروجينية، مما يقلص الانبعاثات الكربونية وحبيس الكربون، لنصل إلى التصفير الكربوني بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أرامكو استثمرت في الطاقة المتجددة في الطاقة الشمسية، وسنستثمر عبر صندوق الاستثمارات العامة في مجال الطاقة المتجددة.