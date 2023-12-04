شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم، الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3% عند 11191 نقطة، وبتداولات بلغت 5.412 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 234.760 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.107 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 127 شركة

انخفضت أسهم 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 86، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تكافل الراجحي، والباحة، والغاز، ورعاية، ووقت اللياقة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، نسيج، وعناية، ووفرة، والآمار، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 2.9% عند 24100 نقطة، وبتداولات بلغت 28.614 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.379 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.796 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 77 شركة مدرجة في السوق الموازية.