شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نسعى لتصبح السعودية ضمن أهم 5 وجهات سياحية بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع وزير السياحة أحمد الخطيب، أن يصل عدد السائحين في السعودية العام الحالي إلى نحو 26 مليون سائح، بينما يتوقع أن يصلوا إلى 70 مليونا بحلول 2030، فيما نتطلع أن تصبح السعودية إحدى أهم 5 وجهات سياحية في العالم في 2030.

وأضاف الوزير في جلسة الاستثمار في السياحة المستدامة بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن الوزارة تعمل وفق رؤية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

أحمد الخطيب

وأشار إلى أن السياحة تسهم في الناتج المحلي حاليا بنسبة 8%، فيما نتطلع أن ترتفع النسبة تدريجيا لتصل إلى 10% بحلول 2030، لافتا إلى أن السعودية لديها وجهات سياحية مهمة، مثل شاطئ البحر الأحمر والجبيل، فضلا عن العديد من المدن.

ونوه بالاستثمار في بناء المرافق في المناطق السياحية في عام 2019، الأمر الذي كانت نتيجته وصول نحو 10 ملايين سائح.