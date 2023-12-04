شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة وول ستريت تسجل تراجعا وسط ترقب للمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت انخفاضًا، اليوم الاثنين عند الفتح.

ويأتي هذا في ظل ترقب المستثمرين، لصدور سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.

مؤشرات البورصة الأمريكية

ومن المرجح أن تكشف ما يثار حول خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطا 156.12 نقطة أو 0.43 بالمئة عند الفتح إلى 36089.38.

نتائج بورصة وول ستريت

كما وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 30.26 نقطة أو 0.66 بالمئة عند 4564.37 نقطة.

فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 136.37 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 14168.66 نقطة.