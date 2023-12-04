شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السعودي للتنمية يدعم طاجيكستان بـ 100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم الدول، عبر اتفاقيات القروض التنموية.

ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد مع وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قهار زاده؛ اتفاقية قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار.

مشروع راغون للطاقة الكهرومائية

وتستهدف الاتفاقية الإسهام في تمويل مشروع راغون للطاقة الكهرومائية.

كما تهدف الاتفاقية الموقّعة إلى الإسهام في تمويل المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 3600 ميجاوات، وتوسيع نطاق وصول الكهرباء إلى السكان.

بالإضافة إلى تحلية المياه الصالحة للشرب ومكافحة الآثار الناتجة عن التغيّر المناخي، ويأتي ذلك دعمًا لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في طاجيكستان، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

الإسهامات الإنمائية لصندوق التنمية السعودي

ويحرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية، لدعم الدول النامية في التغلّب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية.

وتؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في تلك الدول.

دعم صندوق التنمية السعودي لطاجيكستان

وقدّم صندوق التنمية السعودي لطاجيكستان منذ عام 2002م حتى هذه الاتفاقية، الدعم لتمويل 13 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز 293 مليون دولار.

وذلك لدعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى النقل والطاقة، في إطار دعمه الإنمائي منذ بدء نشاطه في عام 1975م.

ويصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.