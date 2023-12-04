شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم 2820 جنيها لعيار 21 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 3223 جنيها.
عيار 21 يسجل 2820 جنيها.
عيار 18 يسجل 2417 جنيها.
الجنيه الذهب 22560 جنيها.
التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضية بأن مخاطر التشديد الزائد أو الافراط في السياسة النقدية أصبحت أكثر توازنا، لكن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
الأسواق اعتبرت هذه التصريحات حذرة بشكل كبير من قبل رئيس البنك واستمرت في التسعير باحتمال 70% أن تنخفض الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي في مارس القادم، بينما تخطت التوقعات 97% أن البنك الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم وهو الأخير لهذا العام.
أما عن الدولار الأمريكي فقد ارتفع اليوم وفقاً لمؤشر الدولار بنسبة 0.2% وذلك على الرغم من تحرك الذهب العنيف بداية الجلسة، يأتي هذا بعد انخفاض مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر، وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع بشكل طفيف اليوم ليبقى بالقرب من أدنى مستوى سجله منذ شهرين ونصف خلال الأسبوع الماضي عند 4.197%.
هذا بالإضافة إلى عمليات الشراء القوية والمستمرة للذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الصين، حيث تعمل البنوك على زيادة احتياطيها من المعدن النفيس منذ بدء الحرب بين روسياً وأوكرانيا.
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