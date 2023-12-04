شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 4.35 تريليون دولار احتياجات تمويل المناخ حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 4-12-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال قمة المناخ المنعقدة حاليا في دبي حول حتمية زيادة تمويل المناخ بنسبة 590%، لتصل إلى 4.35 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب أخبار اقتصادية أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

وزيرة التخطيط: زيادة تمويل "المناخ" لتصل لـ 4.35 تريليون دولار سنويا بحلول 2030

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي تعقده المنظمة الدولية لأصحاب العمل، على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المالية: التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية فوق تكلفة الاحتياجات الأساسية

ٱكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة.

سعر جرام الذهب اليوم 2820 جنيها لعيار 21 فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2820 جنيها للجرام مقابل 2800 جنيها، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2071 دولار للأونصة بعد ارتفاع فوق 2100 دولار.

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.16 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، بالإضافة إلى الغموض بخصوص الخفض الطوعي للإنتاج من قِبل (أوبك بلس) ونمو الطلب العالمي على الوقود.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.82% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وزيرة التخطيط خلال COP28: مصر تمتلك 24 مدينة خضراء ومستدامة جديدة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي"، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.