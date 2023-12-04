شكرا لقرائتكم خبر عن ورش كهرباء القناة تبدأ فى تصنيع أعمدة الإنارة لمحافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على أن تقوم ورش الشركة بتصنيع أعمدة الإنارة على أن تكون بمواصفات خاصة ومميزة لمدينة الإسماعلية، جاء ذلك خلال زيارة محافظ الاسماعليه لشركة القناة، لمناقشة استكمال أعمال تطوير الشبكة الكهربائية بالمحافظة ورفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد المهندس سامي أبو وردة ومحافظ الإسماعيلية مركز المعلومات التبادلي مع وزارة الكهرباء والذي يقوم كمركز بديل لمركز البيانات الرئيسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى يضم مركز البيانات الرئيسي لشركة القناة ويشمل احدث الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا الحديثة ويضم كافة بيانات وبرامج الشركة الفنية والتجارية والإدارية.

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح مفصل عن منظومة مراقبة التحصيل والعدادات مسبوق ومعدلات الأداء والخطة ومنظومة العدادات الذكية والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية كما تم عرض خريطه جغرافية تفاعلية لمكونات شبكة الجهد المتوسط بدأ من محطة المحولات وحتي المحولات مروراً بمسار الكابلات وكذلك شبكة الجهد المنخفض واماكن العمارات وصناديق التوزيع وبيانات المواطنين القاطنين بالعمارات.

وطالب محافظ الإسماعيلية بعمل نسخه من هذه الخرائط وأن تقوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعمل خرائط لكافة المرافق بالمحافظة، وأبدى المهندس سامي أبو وردة استعداد الشركة التام على أن يتم تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع المحافظة والجهات الأخرى للبدء الفورى في رفع الخرائط الأزمة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية المبني الجديد والذي يشمل مركز خدمه المستثمرين وكذلك أحدث مركز طباعة في جمهورية مصر العربية والذي يتم فيه طباعه كافة احتياجات الشركة وكذلك كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى المكان المخصص لإنشاء مركز إدارة الأزمات.