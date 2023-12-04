شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط تطوير عواصم المحافظات: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالي من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلا، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة.

وتضمن هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح المصريين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتم البدء في تنفيذ 32 موقعًا في 13 محافظة بإجمالي 112.4 ألف وحدة سكنية.