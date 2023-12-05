شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تحقيق مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت أسهم شركات التعدين والطاقة المؤشر الأوروبي للانخفاض بصورة هامشية اليوم الاثنين متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن حقق المؤشر مكاسب قوية الأسبوع الماضي بفعل الاحتمالات القوية لتخفيض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات المبكرة وحقق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي يوم الجمعة.

أسهم شركات التعدين

وانخفضت أسهم شركات التعدين 2.4% بفعل تأثر أسعار النحاس بارتفاع الدولار، في حين تراجعت أسهم الطاقة 1.6% بعد انخفاض أسعار النفط على خلفية الضغوط الناجمة عن قرار تحالف أوبك+ بشأن تخفيض الإمدادات والغموض حول نمو الطلب العالمي على الوقود.

ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات المهمة هذا الأسبوع، منها مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي، لقياس التضخم والتوقعات الاقتصادية.

سهم شركة نوكيا

وتراجع سهم شركة نوكيا 6.5%، بعدما أشار أحد المحللين إلى تكهنات في السوق تشير إلى أن شركة (إيه تي اند تي) قد تحذف الشركة الفنلندية من قائمة البائعين الخاصة بها.

وقفز سهما شركتي رولز رويس وبروكسيموس 3.1% و1.0% على الترتيب بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف الشركتين.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشيونال إن.في 6.4% إلى قاع المؤشر، مما دفع أسهم قطاع التكنولوجيا للانخفاض 0.8%.