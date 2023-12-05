شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "ستاندرد أند بورز" يغلق متراجعًا 0.54 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 0.54 بالمئة لينهي الجلسة عند 4569.78 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك 0.84 بالمئة ​​إلى 14185.49 نقطة.

نتائج بورصة وول ستريت

في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.11 بالمئة إلى 36204.31 نقطة.

وبهذا تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات التوظيف هذا الأسبوع.

وهذا قد يغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع تعرض شركات مايكروسوفت وأبل وإنفيديا وأمازون لضغوط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما جعل عوائد الأسهم أقل جاذبية.

وكانت ارتفعت وول ستريت في الأسابيع الماضية، مدعومة بأرباح الشركات القوية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس.