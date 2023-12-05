شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 1.08% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعا، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا بما يعادل 1.08 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78.03 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.39 بالمئة، إلى 73.04 دولار.

خطط الإنتاج النفطي

ويأتي هذا في ظل ترقب ومتابعة المستثمرين لخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لخفض الإنتاج في الربع الأول من عام 2024.

وقال محللو السوق، إن المخاوف من انخفاض الطلب مثلت ضغطا على الأسعار، فيما أوضح أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، أنه "من المحتمل أنهم يلتقطون الأنفاس بعد اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي... قرار السوق هو أن (خطط إنتاج أوبك) لن يكون لها تأثير كبير".

تحالف أوبك+

وكان تحالف أوبك+ أعلن تخفيضات طوعية في الإنتاج، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيعملون بها بالكامل أم لا.

وهبطت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، على خلفية تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الخميس.