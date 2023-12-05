شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.68 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وتراجع الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.68 % ليتداول عند 1.2625 دولار.

الدولار الأمريكي

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.17 %، إلى 1.1655 يورو.

كان ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى إغلاق له لعام 2023 يوم الجمعة.

وبهذا يواصل ارتفاعه في نوفمبر إلى الشهر الجديد وسط حالة من الصعود الملحوظ لمؤشرات الأسهم الأمريكية، لتعوض بعض موجات الهبوط التي منيت بها خلال العام، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

نتائج المؤشرات الأمريكية

وارتفع مؤشر السوق الواسع بنسبة 0.59% وأنهى الجلسة عند 4,594.63 وكذلك فعل مؤشر ناسداك المركب التقني الذي حقق 0.55% إلى 14305.03 نقطة.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فزاد السهم 294.61 نقطة بنسبة 0.82% ليغلق عند 36245.50 نقطة.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عارض توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، قائلاً إنه ”من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة” حدوث خفض.

مستقبل رفع أسعار الفائدة

وفسر المتداولون كلام باول على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي قد انتهى على الأقل من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس ليصل إلى 4.213%.