شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.16 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، بالإضافة إلى الغموض بخصوص الخفض الطوعي للإنتاج من قِبل (أوبك بلس) ونمو الطلب العالمي على الوقود.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أي ما يعادل 4ر0% ليصل إلى 79.16 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا إلى 74.36 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتتعافى أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من 2% الأسبوع الماضي، بفعل شكوك المستثمرين تجاه حجم تخفيض الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، والمخاوف المتعلقة بتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.