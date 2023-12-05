شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدولة المصرية فى جذب المستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر
1- إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما أعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.
3- الاعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .
4- اصدار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.
5- اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ).
6- إصدار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال انشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مع منح اعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريخ والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات
7- تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين باتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد
8- بدء المشورة المجتمعية مع كافة الاطراف المعنية باصدار قواعد عمل مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private
9- إصدار نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لانشاء محطات انتاج طاقة كهربائية من المخلفات Waste to Energy
10- تعديل شروط تصاريح وتراخيص التوزيع والانتاج
12- اصدار قواعد انشاء محطات انتاج طاقة كهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي
13- تقليص فترة اصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين وتيسيرا علىهم خاصة الذين يتقدموا للحصول على تصريح لاستلام شبكات قائمة تم السماح باصدار التصريح والترخيص فى جلسة واحدة
14- اصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين في تحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة التابعة لهيئة انتاج وتنمية استخدام الطاقة الجديدة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز