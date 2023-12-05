شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.4%، يليهما قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.8%، 3.6%، على التوالي، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، 2.1%، 2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.5%، على الترتيب، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.4%، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.85%، والعرب على 9.72%، واستحوذت المؤسسات على 76.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 406.8 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 126.6 مليون جنيه، 337 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6448 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة.