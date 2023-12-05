شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الجمل: دور مهم لوثيقة ملكية الدولة فى تطوير ودعم شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
وأشار أنه من المهم خلال هذا التطبيق أن يتم الحفاظ على العاملين بتلك الشركات الذين يمثلون القوة الحقيقية للشركات والداعم الحقيقي لها وللاقتصاد المصرى.
وأوضح عبد المنعم الجمل أنه من المهم أيضا أن يتم فتح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص للشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام جنبا إلى جنب، مما يعزز من قدرة هذه الشركات على العمل وعلى الاستمرار في مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني ،مشيرا إلى أنه أيضا من خلال هذه الشراكة يمكن لشركات التشييد والبناء على سبيل المثال أن تحصل على مشروعات بمليارات الدولارات خارج مصر خلال الفترة المقبلة.
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