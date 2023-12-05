شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 41.06 نقطة، أو 0.1% ، ليصل إلى 36204.44 نقطة.

ستاندرد آند بورز وناسداك

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 24.85 نقطة، أو 0.5%، ليصل إلى 4569.78 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 119.54 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 14185.49 نقطة.