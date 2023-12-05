الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 41.06 نقطة، أو 0.1% ، ليصل إلى 36204.44 نقطة.

ستاندرد آند بورز وناسداك

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 24.85 نقطة، أو 0.5%، ليصل إلى 4569.78 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 119.54 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 14185.49 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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