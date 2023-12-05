شكرا لقرائتكم خبر عن 125.2 مليار جنيه مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة %5 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020-2021، وقد ارتفعت تلك النسبة من 4.5 لعام 2019-2020 و 4% في العام 2018-2019 وزادت مساهمة القطاع كقيمة في الناتج المحلي الإجمالي من 80.2 مليار جنيه (5.1) مليارات دولار) في عام 2018-2017 إلى 125.2 مليار جنيه (8) مليارات دولار) في عام 2020-2021.

وقد أسهم القطاع في خلق285 ألف فرصة عمل في العام 2020-2021.

وقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في تحسين سرعة الإنترنت إذ أنفقت ما يقرب من ملياري دولار لزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجا بت في الثانية في عام 2019 لتصل إلى 42.5 ميجا بت في الثانية في عام 2022 وهي زيادة كبيرة بحوالي 7 أضعاف.

أما فيما يتعلق بتحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولة الخاصة بالابتكار وتكنولوجيا المعلومات فبلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة، بينما كان ترتيبها في عام 2020 أقل من 96 وجاءت في المرتبة 13 من بين 34 اقتصادًا منخفض ومتوسط الدخل في مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.