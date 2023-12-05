شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعاد الدولار بعض مكاسبه اليوم الثلاثاء، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا إلى 147.23، مدعومًا بتباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو، الذي فرض ضغوطًا هبوطية على العملة اليابانية.

في غضون ذلك اقترب اليورو من أدنى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله أمس الاثنين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0840 دولار

كما اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وسجل في أحدث قراءة 103.59.

ويقول المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع جزئيًا إلى توقف عمليات البيع المكثفة التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، والتي شهدت انخفاض مؤشر الدولار 3% تقريبًا خلال شهر نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام.

أسعار العملات الرئيسية

وصعد الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2642 دولار، لكنه كان بعيدًا بعض الشيء عن أعلى مستوياته في 3 أشهر المسجلة في الآونة الأخيرة، وكذلك ابتعد الدولار النيوزيلندي قليلًا عن أعلى مستوى في 4 أشهر، وسجل في أحدث تعاملات 0.6173 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6620 دولار قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن البنك المركزي سيبقي الفائدة دون تغيير.