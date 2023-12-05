شكرا لقرائتكم خبر عن تريليون جنيه لتنفيذ المشروع القومى حياة كريمة لتحسين حياة 60 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"هو حلم الجمهورية الجديدة، وأحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، فقد أنهت حياة كريمة عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.

واستهدفت المرحلة التمهيدية للمبادرة تطوير القرى الأكثر فقرا في يناير 2019، وتم إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، واستهدفت 375 قرية في 14 محافظة باستفادة 4.5 مليون مواطن، وأن الهدف هو تطوير شامل للريف وفى يوليو 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى مصر باستهداف 4500 قرية بـ 22 محافظة باستهداف 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري، وأن التكلفة التقديرية للمشروع نحو أكثر من تريليون جنيه، ويتم تنفذ المشروع على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى خلال 2012 _2023 لـ 52 مركزا، والمرحلة الثانية خلال 2023_2025 والمرحلة الثالثة خلال 2025 _ 2027 وتستهدف 71 مركزا.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2021، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية في يناير 2019 لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، كما تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات "الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية"

مُستهدفات حياة كريمة:

- إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

- الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوضبمستوى معيشتهم.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة وتنظيم صفوف المجتمع المدني لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.