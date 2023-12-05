شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أسباب متعددة لاستقرار أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس، واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل.

تأثير ارتفاع الدولار

وذكرت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس، أن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة مع تشكيك المتعاملين في أن تخفيضات الإمدادات من أوبك بلس سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

وأثار استئناف الحرب في غزة مخاوف حيال الإمدادات.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن طلبيات المصانع الأمريكية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات، ما ضغط على المعنويات في سوق النفط.

وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.