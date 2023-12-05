شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها فوق 2100 دولار للأوقية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الاثنين حيث عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2083.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2103.30 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: “بعد خطابه (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعا بأننا حالياً عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي فإن المسار للأمام من هنا من المرجح أن يكون هبوطياً وليس صعوداً”.

وقال باول يوم الجمعة إن “مخاطر التشديد الزائد والمفرط أصبحت أكثر توازناً”، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وتعمل المعدلات المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة. وأظهرت أداة فيد ووتش من “سي ام إي” أن المتداولين يتوقعون الآن فرصة بنسبة 70 ٪ لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول مارس المقبل.

ودعماً لمعنويات السوق، أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تهدئة الضغوط التضخمية، وتراجع سوق العمل تدريجياً، حيث أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وقال سوني كوماري، استراتيجي السلع لدى بنك إيه ان زد: “من الناحية الفنية، لا يزال الزخم يبدو قويًا بعد أن كسرت الأسعار مستوى المقاومة عند 2050 دولارًا للأونصة. وقد أضاف المستثمرون مراكز شراء جديدة في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وقال، وصلت مراكز الشراء إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2022، ولا تزال مراكز الشراء غير مزدحمة. ويشير هذا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التحرك للأعلى هذا الأسبوع، إذا ظلت تدفقات الأخبار داعمة”. وأظهرت البيانات أن مضاربي الذهب في كومكس رفعوا صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 29.517 عقدًا إلى 144.410 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر.

وقال جوردان روي بيرن، محلل انفستنق دوت كوم، حقق الذهب أخيرًا اختراقًا تاريخيًا الأسبوع الماضي ويحوم السعر حول مستوى 2100 دولار مع بداية الأسبوع، إذ حدد الذهب أهدافًا صعودية عند 2300 دولارًا و2500 دولارًا. وحددت الفضة أهدافًا صعودية عند 31 دولارًا. بينما تتصارع الفضة مع المقاومة عند 26 دولارًا ولكنها قد تصل إلى 29-30 دولارًا إذا تحرك الذهب إلى 2300 دولار.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.40 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 930.16 دولاراً، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 996.95 دولاراً. وقال بيرن، بلغت أسعار الذهب ذروة جديدة في تداولات أمس الاثنين وشهدت سندات الخزانة عمليات جني أرباح على مكاسبها الممتازة الأخيرة.

بينما فشل النفط في الحفاظ على الارتفاع المبكر الذي أعقب أنباء الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

والتهديد الذي يتعرض له مثل هذا الطريق البحري العالمي الرئيسي يمكن أن يزيد من الضغوط التضخمية، على الرغم من أن التأثير يبدو محدودا حتى الآن. والجدير بالذكر أن أسعار النفط فقدت مكاسبها المبكرة وانخفض خام برنت حوالي 57 سنتًا إلى 78.31 دولارًا للبرميل وسط شكوك في قدرة أوبك + على الحفاظ على تخفيضات الإنتاج المخطط لها، خاصة من قبل بعض الدول الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية تزيد عن 13 مليون برميل يوميًا، ولا يزال عدد منصات الحفر في ارتفاع. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تنتج نفطًا أكثر من المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

والسلعة الأفضل هي الذهب، الذي ارتفع فجأة هذا الصباح ليصل إلى 2111 دولارًا للأوقية للمرة الأولى قبل تقليص مكاسبه إلى 2086 دولارًا.

ولم يكن هناك حافز واضح لهذه الخطوة، مما جعل المتداولين يشككون في اليد الخفية لدى سي تي إيه التي تتبع الاتجاه وصناديق القو بعد اختراق القمة الثلاثية عند 2,107 دولار.

وكانت البنوك المركزية أيضًا مهتمة بالذهب، حيث اشترت صافي 800 طن متري في العام حتى سبتمبر، وهو رقم قياسي لتلك الفترة.

يروج كبار منتجي الذهب الآن لأهداف الرسم البياني عند 2240 دولارًا و2400 دولار.

ومن الواضح أن تسعير السوق للتخفيضات المبكرة والجريئة في أسعار الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة للذهب الذي لا يدر عائدًا، حيث تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 59 ٪ لخفض الولايات المتحدة في وقت مبكر من شهر مارس.

وقبل أسبوع كان هذا الاحتمال حوالي 20 ٪. وهناك أيضًا 125 نقطة أساس من التيسير ضمنيًا لعام 2024 بأكمله، ارتفاعًا من 80 نقطة أساس قبل أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 80 ٪ لتيسير البنك المركزي الأوروبي في مارس، على الرغم من أن رئيس البنك المركزي الألماني المتشدد عارض مثل هذه التوقعات في مقابلة أجريت معه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وستتاح لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد فرصة للتعليق في خطاب وأسئلة وأجوبة في وقت لاحق يوم الاثنين.

ومثل هذا التسعير المفرط يترك السوق عرضة للتراجعات، وتعرضت أموال الاحتياطي الفيدرالي وسندات الخزانة للبيع يوم الاثنين. وارتفعت العائدات على السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس، لكن ذلك يأتي بعد انخفاض قدره 40 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وتبدو السندات الألمانية لأجل عامين عرضة لبعض عمليات جني الأرباح بعد أن انخفضت العائدات بمقدار 41 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وتحتاج السندات حقًا إلى أن تكون بيانات الرواتب الأمريكية لشهر نوفمبر يوم الجمعة قوية بما يكفي لدعم سيناريو الهبوط الناعم، ولكنها ليست قوية لدرجة تهدد فرصة التيسير.وتشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة، مما يبقي البطالة ثابتة عند 3.9 ٪. ويشك العديد من المحللين في أن المخاطر تتجه نحو الاتجاه الصعودي، حيث توقع بنك جولدمان ساكس 238 ألفًا، بما في ذلك مجموعة كبيرة من العمال العائدين من الإضرابات، ومعدل بطالة يبلغ 3.8 ٪.

وفي الأسواق العالمية، تحولت الأسهم الآسيوية إلى تباين أمس الاثنين، وارتفع مؤشر “إم إس سي آي” الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3 ٪، بقيادة المكاسب في كوريا الجنوبية وأستراليا.

وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.6 % مع استمرار الين في مكاسبه الأخيرة.

وانخفضت أسهم الشركات الكبرى الصينية بنسبة 0.5 %، في حين وضع البنك المركزي الصيني سعرًا ثابتًا آخر لليوان. ومن المقرر صدور أرقام التجارة للصين في وقت لاحق من الأسبوع مع الاتجاه الأخير المتمثل في تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، مما يطغى على المكاسب في آسيا.

ولم تتغير العقود الآجلة لـ يوروستوكس 50 والعقود الآجلة لـ فوتسي إلا قليلاً. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 %، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها في 20 شهرًا يوم الجمعة، في حين خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %. وارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19 % خلال العام حتى الآن، وعلى بعد 4 % فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق.وقد تأثر الارتفاع الأخير بالرهانات على أن الخطوة التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، مع رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الفرصة للرد بقوة على أسعار السوق العدوانية.

وتشير العقود الآجلة الآن إلى احتمال بنسبة 60 % أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في أقرب وقت في شهر مارس، ارتفاعًا من 21 % قبل أسبوع، ويتم تسعير التخفيضات بحوالي 135 نقطة أساس لعام 2024 بأكمله.

ولم يكن التحول في سندات الخزانة أقل من مذهل، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 41 نقطة أساس في أسبوع واحد فقط، وهو أفضل أداء منذ الأزمة الصغيرة في البنوك الأمريكية في مارس. وقال كلاوديو إيريجوين، الاقتصادي العالمي في بنك أوف أمريكا: “السيناريو الأساسي لدينا هو هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، مع نمو تسلسلي إيجابي ولكن أقل من المحتمل خلال الأرباع الستة المقبلة”.

وأضاف: “اعتبارًا من يونيو، نتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع سنة حتى يصل إلى سعر نهائي قدره 3 ٪ في عام 2026”. “وتوقعاتنا لأسعار الفائدة الأمريكية في نهاية عام 2024 لسندات الخزانة لمدة عامين و10 سنوات هي 4.00 % و4.25 %، مما يضع حدًا لانعكاس منحنى العائد.”وينبغي أن تكون مثل هذه التوقعات إيجابية أيضًا بالنسبة للأسواق الناشئة، حيث أشار بنك أوف أمريكا إلى أن العائدات في الأشهر الـ12 التي تلت رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير تميل إلى أن تكون إيجابية للغاية، حيث يبلغ متوسط ​​أسهم الأسواق الناشئة حوالي 10 ٪ وإجمالي عوائد سندات الأسواق الناشئة أعلى من ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد اجتماعات البنك المركزي في كندا وأستراليا هذا الأسبوع عدم تغيير أسعار الفائدة هناك. وأدى التراجع في عوائد سندات الخزانة بدوره إلى سحب البساط من تحت الدولار، خاصة بالنسبة للين حيث انخفض بنسبة 1.8 ٪ الأسبوع الماضي وكان آخر انخفاض عند 146.71.

وقد أدت التكهنات حول تفكيك سياسات بنك اليابان فائقة السهولة في نهاية المطاف إلى زيادة الضغط على صفقات الين المحمول وقد تعيد العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في يوليو حول 138.00.

واستقر اليورو عند 1.0874 دولار. وقد ارتفع أيضًا مؤخرًا ولكنه عانى من انعكاس في الأسبوع الماضي عندما أدت بيانات التضخم الضعيفة بشكل مفاجئ إلى دفع الأسواق إلى تسعير خفض سعر الفائدة في مارس من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقد عارض رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، المتشدد دائمًا، موقف الحمائم في مقابلة أجريت معه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن مع تراجع التضخم بسرعة كبيرة، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يخفف فقط من أجل منع أسعار الفائدة الحقيقية من الارتفاع.