شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. مصر تنجح فى إضافة 30 ألف ميجا وات للشبكة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من تنفيذ مشروعات جديدة لرفع قدرة الشبكة الكهربائية منذ عام 2014 وحتى الآن لتلبية احتياجات المواطنين بقدرات تصل إلى 30 ألف ميجا وات.

ونجحت الدولة المصرية في تطوير شبكات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء من خلال إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة التى أصبحت حاليا من اقوى الشبكات على مستوى العالم، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء أكثر من 30 ألف ميجا وات فى 10سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق وذلك من خلال ضخ استثمارات بلغت ترليون و100مليار جنيه .

وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 30 ألف ميجا وات أى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالى قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالى 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.