شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مره ..مصر خالية من المناطق الخطره فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك كان أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي يبتغيها كل مصري تحسين جودة الحياة، وضمنها أن يتوافر لكل مواطن على أرض مصر سكن لائق كريم، وفي الوقت ذاته الانطلاق نحو تمدد عمراني واسع يؤدي إلى تفكيك الكثافات السكانية.

واتساقا مع مخططات التنمية التي شملت ربوع الوطن كافة، لتحقيق التمدد العمراني المتكامل والمستدام، بالإضافة إلى تحسين جودة العمران ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لحوكمة وضبط العمران.

جاءت خطة الدولة متمثلة في عدة محاور منها محور تطوير العمران القائم ، والذى انقسم العمل الحكومي فى هذا الإطار بين تطوير العشوائيات التي توغلت في محافظات الجمهورية خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى تطوير عواصم المحافظات.

ويقف البناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق وخاصة غير الآمنة منها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 67.8 مليار جنيه خلال الفترة (2014 - 2023 ) لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير 60 منطقة غير مخططة في الفترة (2014-2023). بلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في الـ 342 منطقة غير آمنة التي انقسمت كما يلي: 268 منطقة بواقع 28 منطقة من الدرجة الأولى (المهددة للحياة) 190 منطقة من الدرجة الثانية (غير الملائمة

ومن أبرز مشروعات تطوير المناطق العشوائية، مشروع معًا حي السلام بمحافظة القاهرة، وهو يضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

مشروع إسكان المحروسة بمحافظة القاهرة بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي 4.9 آلاف وحدة سكنية وتكلفة 880 مليون جنيه.

مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بمراحله الثلاث بإجمالي نحو 13 ألف وحدة سكنية وتكلفة 7 مليارات جنيه.

مشروع حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بإنشاء 2432 وحدة سكنية التطوير منطقتي "نزلة السمان" و"سن العجوز".

ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة ما يلي:

31 منطقة بمحافظة القاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه. 20 منطقة بمحافظة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه.

7 مناطق بمحافظة دمياط بتكلفة 175 مليون جنيه.

3 مناطق بمحافظة الدقهلية بتكلفة 56 مليون جنيه.

3 مناطق بمحافظة الإسكندرية بتكلفة أكثر من 109 ملايين جنيه.